En kiosque : découvrez le nouvel arsenal des publicitaires sur Internet !

MISC vous propose de faire le point sur les nouvelles tendances en matière de publicité en ligne. Régies publicitaires, Black SEO, IP squatting ou encore spams, découvrez le nouvel arsenal des publicitaires sur le Web ! En dehors de ce dossier, ce nouveau numéro vous permettra de profiter d’un état de l’art des dumps mémoires sous Windows, de détecter les attaques en cours sur votre réseau avec Splunk, d’automatiser vos tests de sécurité en environnement web à l’aide de Mozilla Minion, etc. Découvrez tout cela sans plus tarder en kiosque et sur la boutique !

Au sommaire

Exploit Corner

p. 04-11 Architecture 64 bits/ASLR : quelles conséquences pour les exploits 32 bits ? Étude de cas avec Java et le CVE-2010-0842

Pentest Corner

p. 12-22 Approche pragmatique du dump mémoire

Forensic Corner

p. 24-28 Un Honeypot nommé DFIR

Dossier

p. 30 Préambule

p. 31-35 Le monstre au bout de l’enchère

p. 36-40 IP Squatting appliqué au SPAM

p. 42-47 Black SEO : de l’autre côté du miroir

p. 48-50 Pourriel un jour, pourriel toujours

Système

p. 52-58 Détection d’attaques avec Splunk

p. 61-67 UnSHc : déchiffrer des scripts Shell compilés et chiffrés par SHc

Cryptographie

p. 68-76 Cassage de mots de passe : que mettre dans votre boîte à outils ?

Réseau

p. 77-82 Automatisation des tests de sécurité en environnement web avec Mozilla Minion

