MISC est partenaire du FIC

MISC

est partenaire de la 9ème édition du Forum International de la Cybersécurité qui se tiendra à Lilleprochains. L’événement accueillera un forum avec ses 3 séances plénières, ses ateliers, démonstrations techniques et plateaux TV. Il sera également possible d’y échanger et rencontrer de nouveaux contacts à travers son salon. Ce dernier s’articulera notamment autour de plusieurs espaces (innovation, solutions, FIC Lab, Carrières, co-working, etc.) et proposera des challenges « forensic ». 500 exemplaires de MISC seront distribués gratuitement à l’occasion de ce rendez-vous de débats et d’échanges autour de la cybersécurité. Plus d’informations sur https://www.forum-fic.com/