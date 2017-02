De retour en kiosque : le guide spécial Metasploit !

Vous avez manqué en kiosque ce numéro spécial consacré à Metasploit ? Sachez que vous avez une seconde chance de l’y retrouver, puisqu’il est actuellement de retour chez les marchands de journaux. Vous découvrirez à travers ce hors-série comment tester les vulnérabilités de vos systèmes et de vos serveurs à l’aide de cet outil incontournable ! Prise en main, exploitation, usages avancés et compromission de systèmes seront traités tour à tour pour vous permettre de cerner et d’utiliser au mieux Metasploit. Ce guide pratique vous attend également sur notre boutique en ligne.

Au sommaire

Prise en main

p. 08 Introduction

p. 10 Déploiement rapide de Metasploit avec Docker

p. 22 Metasploit is not an exploit framework

Exploitation

p. 32 Écriture d’un exploit pour un plugin WordPress

p. 44 De la preuve de concept au module Metasploit

p. 54 Émulateur HID Teensy & Meterpreter Metasploit en Powershell

Usages avancés

p. 66 Mécanismes de génération de PE

p. 78 Pivoter facilement avec Metasploit

p. 86 Prise en main de Meterpreter

Compromission de systèmes

p. 104 Cinq façons de devenir administrateur de domaine avec Metasploit

p. 112 Post-exploitation Windows avec Metasploit

