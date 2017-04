Quelle confiance accorder aux messageries sécurisées ?

Le nouveau dossier de MISC passe au crible la sécurité des messageries actuellement les plus populaires : Telegram, Signal, WhatsApp… sont-elles réellement dignes de confiance ? Découvrez également dans ce numéro une analyse du malware Mirai qui attaque les objets connectés, la fonction de Data Protection Officer, l’élévation de privilèges par l’exploitation de mécanismes d’authentification Windows ou encore l’usurpation de préfixes BGP. Pour en savoir plus, rendez-vous chez votre marchand de journaux et sur la boutique !

Au sommaire

Exploit Corner

p. 04 Authentification interprotocolaire sous Windows et élévation de privilèges

Pentest Corner

p. 12 Injection de DLL dans le service IKEEXT : un moyen (encore) efficace pour élever ses privilèges sous Windows

Malware Corner

p. 21 À la découverte de Mirai

Dossier

p. 28 Préambule

p. 29 Dans la jungle des messageries instantanées

p. 34 Telegram, la controversée

p. 40 Chiffrement de messagerie quasi instantanée : à quel protocole se vouer ?

p. 50 Présentation de l’attaque Man In The Contacts pour piéger les utilisateurs de WhatsApp, Signal et Telegram

Réseau

p. 58 Durcissement des switchs HP Comware

p. 66 Usurpations de préfixes en BGP

Organisation & Juridique

p. 72 L’évolution de la fonction CIL vers la fonction DPO

Cryptographie

p. 78 Psychologie… et mots de passe

