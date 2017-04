[MISC n°90] Références de l’article « Dans la jungle des messageries instantanées »

Retrouvez ici la liste des références qui accompagnent l’article « Dans la jungle des messageries instantanées », publié dans MISC n°90 :

[BBS] Un BBS ou Bulletin Board System est un serveur qui donne la possibilité à des utilisateurs de s’y connecter à l’aide d’un terminal pour télécharger ou déposer des données, dont des logiciels. Les utilisateurs peuvent aussi lire des nouvelles, des bulletins d’information, jouer à des jeux en ligne et tchatter avec d’autres personnes. Précurseurs du Web et d’Internet, ces systèmes sont considérés comme désuets de nos jours bien qu’un certain nombre subsiste, particulièrement à Taïwan et en Chine où ils restent populaires.

[XMPP] https://fr.wikipedia.org/wiki/Extensible_Messaging_and_Presence_Protocol

[CHATS] Cela n’est pas tout à fait vrai. The Guardian Project produit un client libre appelé ChatSecure qui supporte le chiffrement OTR ou Off-the-Record Messaging sur XMPP. On peut l’utiliser via un compte Google ou sur un serveur XMPP public. Mais à l’heure actuelle, le client iOS n’est disponible que sur l’App Store américain, ce qui en limite grandement l’utilité en dehors de ce pays.

[WECH] https://www.techinasia.com/wechat-and-the-bamboo-ceiling

[WEC1] WeChat : « One App, Two Systems ». Ronald Deibert, Director, The Citizen Lab, Munk School of Global Affairs, University of Toronto. https://deibert.citizenlab.org/2016/11/wechat/

[WEC2] https://help.wechat.com/cgi-bin/micromsg-bin/oshelpcenter?opcode=2&plat=ios&lang=en&id=160317aEBR7V160317e6Jj22&Channel=helpcenter

[KAKA] http://www.bbc.com/news/blogs-trending-29555331

[KAK1] https://techcrunch.com/2014/12/07/chat-app-kakao-talk-begins-offering-opt-in-encryption-following-recent-privacy-storm/

[KAK2] http://www.kakao.com/helps?category=5&locale=en&page=5&service=8

[INDO] https://www.techinasia.com/wechat-global-expansion-fail

[WHAT] https://blog.whatsapp.com/616/One-billion

[WHA1] https://www.eff.org/deeplinks/2016/08/what-facebook-and-whatsapps-data-sharing-plans-really-mean-user-privacy-0

[WHA2] http://venturebeat.com/2016/11/17/facebook-whatsapp-europe/

[WHA3] Ces fonctionnalités furent sources de tracas pour l’entreprise au Brésil où son service est très populaire. Les forces de l’ordre voulaient obtenir des échanges pour les besoins d’une investigation, mais WhatsApp n’était pas en capacité de les fournir. Par conséquence, l’accès au service fut interdit durant 48 heures et quelque temps après un dirigeant de Facebook fut arrêté alors qu’il était de passage dans le pays.

[FBME] https://newsroom.fb.com/news/2016/07/thank-you-messenger/

[ALLO] Allo ne requiert pas de compte Google. Toutefois, ce dernier est utile pour personnaliser l’assistant et lui permettre de donner des résultats plus judicieux.

[SIGN] A Formal Security Analysis of the Signal Messaging Protocol. Version 1.1, octobre 2016. https://eprint.iacr.org/2016/1013.pdf

[SIG1] https://whispersystems.org/blog/disappearing-messages/

Partager : sur Twitter sur Facebook sur Google+