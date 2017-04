L’édito de MISC n°91 : Pour ne pas se retrouver en slip sur Internet

Tout responsable informatique s’est probablement agacé un jour des contraintes imposées par la CNIL en matière de gestion des données personnelles. Qui n’a pas connu ce grand moment de frustration lorsque le CIL joue les trouble-fêtes alors que, miracle de la gestion de projet, une maîtrise d’ouvrage arrive à correctement formuler un besoin, que les équipes de développement et d’intégration sont super motivées par le challenge technique et que la direction a décidé d’engager des moyens humains et financiers ? S’entendre annoncer en fin de réunion quand tout semble calé qu’une déclaration simplifiée risque de ne pas être suffisante et qu’une demande en bonne et due forme doit être adressée à la CNIL peut être une situation crispante. L’idée d’indexer les primes des commerciaux sur leur nombre de pas quotidien, la durée de leur sommeil et la fréquence de leurs rapports sexuels avait beau enthousiasmer le nouveau Chief Happiness Officer, votre CIL ne se montrait pas exagérément optimiste quant à l’adhésion de la CNIL au concept.

Car si l’on prend un peu de hauteur de vue, l’existence en France d’une autorité administrative indépendante comme la CNIL évite bien des désastres quant aux respects de la vie privée numérique. C’est d’autant plus manifeste dans une période de crispation sécuritaire mâtinée d’une certaine incompréhension, voire une incompétence criante, des autorités politiques quant aux problématiques de sécurité des systèmes d’information et de chiffrement. Les acteurs privés, à grand renfort de big data, ne sont pas en reste dans leurs désirs de connaître nos vies dans les moindres détails. Que ce soient les assureurs, mutuelles ou banques qui aimeraient tout connaître de notre hygiène de vie et de nos dossiers médicaux ; ou encore les régies publicitaires qui voudraient précéder et susciter nos envies en croisant nos habitudes de navigation avec nos relevés bancaires.

Dans un monde sans CNIL, où les lobbies représentant les grands acteurs économiques tiendraient la plume des parlementaires, nos données privées pourraient être vendues au plus offrant sans aucune considération morale. Dans un tel monde, Google ou Facebook, avides de connaître les miettes de navigation qui leur échappent lorsque les internautes ont l’outrecuidance de s’aventurer en dehors de leur offre de service, pourront s’adresser aux fournisseurs d’accès pour déterminer si vous visitez un site proposant de l’optimisation fiscale avant de déclarer vos impôts en ligne [1]. D’un point de vue économique, c’est du « gagnant gagnant », le fournisseur de service pourra vendre l’historique de navigation, améliorant ses marges sans augmenter le coût des abonnements, et les régies publicitaires pourront améliorer le taux de conversion de leurs annonces. Les esprits fâcheux pourraient arguer que l’historique de navigation est une donnée privée, intime, au point que les éditeurs de navigateurs ont tous implémenté le concept de « navigation privée » pour ne pas divulguer ses habitudes de navigation aux autres membres de la famille. On pourra leur opposer que si par malheur, vous achetez un sex toy sans passer par les grands acteurs de la vente en ligne, Google ou Facebook pourront immédiatement vous proposer un lubrifiant.

Cedric Foll / cedric@miscmag.com / @follc

[1] http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/03/29/les-deputes-americains-autorisent-les-fournisseurs-d-acces-a-vendre-les-donnees-de-leurs-clients_5102255_4408996.html

