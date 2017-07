Découvrez les techniques de reverse engineering !

Le nouveau dossier de MISC vous propose d’embarquer pour une exploration des techniques de reverse engineering. Vous découvrirez comment analyser des firmwares, des applications Android, des codes malveillants… mais aussi quelles sont les techniques anti-reverse engineering et leur contournement ou encore la question de la légalité de la rétro-ingénierie. Aux côtés du forensic et du malware corner, ce numéro marque aussi l’arrivée d’un nouveau corner dédié à l’IoT. Découvrez sans plus tarder MISC n°92 chez votre marchand de journaux, sur notre boutique, ainsi que sur notre plateforme de lecture en ligne Connect.

Au sommaire

Malware Corner

p. 04 Analyse d’un malware en Node.JS

Forensic Corner

p. 10 Frida : le couteau suisse de l’analyse dynamique multiplateforme

IoT Corner

p. 20 Sextoys connectés : la débandade ?

Dossier

p. 22 Préambule

p. 23 Rétro-ingénierie d’applications Android avec Androguard

p. 30 CVE-2017-6862 : How I Rooted Your Router

p. 39 Anti-RE 101

p. 46 Introduction à l’analyse de malwares

p. 52 Reverse Engineering : ce que le droit autorise et interdit

Réseau

p. 56 Gestion des logs : présentation et mise en œuvre simplifiée d’un collecteur et d’un SIEM

p. 66 iBeacon, ça balise un max !

Organisation & Juridique

p. 72 Villes intelligentes et questions de droit

Cryptographie

p. 76 Usage de la cryptographie par les formats d’archives ZIP, RAR et 7z

