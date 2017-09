Retrouvez ici la liste des références qui accompagnent l’article « HTTPS : bientôt le fond de l’abîme ? », publié dans MISC n°88 :

[COMO] https://en.wikipedia.org/wiki/Comodo_Group#2011_breach_incident et https://thehackerblog.com/keeping-positive-obtaining-arbitrary-wildcard-ssl-certificates-from-comodo-via-dangling-markup-injection/index.html

[TRUS] https://ssl.trustwave.com/partners-ca-overview.php visité le 14 septembre 2016 à 14:26 CEST

[MD5C] http://www.theregister.co.uk/2008/12/30/ssl_spoofing/

[SLOT] Bhargavan K., Leurent G., « Transcript Collision Attacks: Breaking Authentication in TLS, IKE, and SSH ». Network and Distributed System Security Symposium (NDSS 2016). San Diego, CA, 22 février 2016.

[SADV] https://www.openssl.org/news/secadv/20160301.txt

[DROW] https://drownattack.com/

[BLEI] Bleichenbacher D., « Chosen Ciphertext Attacks against Protocols Based on RSA Encryption Standard PKCS #1 ». CRYPTO’98, LNCS vol. 1462, pages: 1-12, 1998.

[HPKP] https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_Public_Key_Pinning

[HSTS] https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_Strict_Transport_Security

[CETR] https://www.certificate-transparency.org/what-is-ct

[EFFS] https://www.eff.org/observatory

[CONV] https://en.wikipedia.org/wiki/Convergence_(SSL)

[TACK] http://tack.io/draft.html

[DIGI] https://en.wikipedia.org/wiki/DigiNotar

Retrouvez MISC n°88 sur https://boutique.ed-diamond.com/misc/1087-misc-88.html

Partager : sur Twitter sur Facebook sur Google+