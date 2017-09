Découvrez notre guide consacré à la sécurité des systèmes sans fil !

Le nouveau hors-série de MISC est consacré à la sécurité des systèmes sans fil. À travers ses 128 pages, vous apprendrez à maîtriser les outils matériels et logiciels pour les auditer ! La première partie de ce guide vous initiera au monde des télécommunications et de la radio logicielle sous l’angle de la sécurité. La radio-identification sera le thème du chapitre suivant avec la découverte de la boîte à outils Proxmark et diverses attaques sur la RFID. La téléphonie mobile sera ensuite traitée, vous permettant d’approfondir vos connaissances sur le GSM. Les objets connectés feront l’objet de la dernière partie de ce guide avec l’analyse d’un porte-clé Bluetooth et des technologies utilisées par les télévisions connectées. Ce numéro spécial vous attend dès à présent en kiosque, mais aussi sur notre plateforme de lecture en ligne Connect ainsi que sur notre boutique !

Au sommaire

Introduction

p. 08 Introduction

Communication sans-fil

p. 16 Les tests d’intrusion en radiocommunication

p. 40 Exploration du spectre radio en radio logicielle

p. 54 Agressions électromagnétiques et risques SSI

Radio-identification

p. 64 Proxmark 3, le couteau suisse RFID

Téléphonie mobile

p. 80 Interception passive et décodage de flux GSM avec gr-gsm

Objets connectés

p. 98 Attaques HbbTV par DVB-T

p. 112 Analyse d’un porte-clef connecté Bluetooth Low Energy

