À nouveau disponible en kiosque : le hors-série dédié à la sécurité des systèmes sans fil !

Vous l’avez manqué chez votre marchand de journaux ? Bonne nouvelle, notre guide spécial « Sécurité des systèmes sans fil » est actuellement de retour en kiosque ! Ce numéro réunit tous les outils qui vous permettront d’auditer vos systèmes sans fil. Il y sera d’abord question de communication sans fil avec une initiation au monde des télécommunications et de la radio logicielle sous l’angle de la sécurité. La radio-identification, puis la téléphonie mobile feront l’objet des chapitres suivants. Enfin, les objets connectés viendront clore ce numéro spécial avec l’analyse d’un porte-clé Bluetooth et des technologies utilisées par les télévisions connectées. En plus du kiosque, ce hors-série vous attend toujours sur notre plateforme de lecture en ligne Connect ainsi que sur notre boutique !

Au sommaire

Introduction

p. 08 Introduction

Communication sans-fil

p. 16 Les tests d’intrusion en radiocommunication

p. 40 Exploration du spectre radio en radio logicielle

p. 54 Agressions électromagnétiques et risques SSI

Radio-identification

p. 64 Proxmark 3, le couteau suisse RFID

Téléphonie mobile

p. 80 Interception passive et décodage de flux GSM avec gr-gsm

Objets connectés

p. 98 Attaques HbbTV par DVB-T

p. 112 Analyse d’un porte-clef connecté Bluetooth Low Energy

