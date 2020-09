Comment ne pas sacrifier la sécurité avec le télétravail ? Notre dossier de rentrée vous fournira plusieurs pistes sur le sujet grâce à ses divers retours d’expérience portant notamment sur l’accès VPN, les enjeux organisationnels et juridiques ou encore le suivi des accès distants à la production.

Au sommaire

Exploit Corner

p. 06 CVE-2020-3153 : élever ses privilèges grâce au télétravail

Forensic Corner

p. 12 Retour d’expérience : investigation numérique dans un environnement Windows

Malware Corner

p. 20 Désamorcer des bombes logiques

Dossier

p. 28 Introduction

p. 29 Covid-19, télétravail : mise en œuvre d’accès distants sécurisés pour se rapprocher du SI

p. 36 Télétravail : une sécurité à repenser et une nouvelle organisation à encadrer

p. 45 Surveillance des accès de production en télétravail

Code

p. 54 Zéro SQLi malgré les développeurs

Réseau

p. 64 Détection d’anomalies par ACP

Système

p. 76 Comprendre et exploiter les données d’authentification sur Windows

