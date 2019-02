Comprenez les vulnérabilités de l’IoT !

Le nouveau hors-série de MISC est consacré aux vulnérabilités de l’Internet des Objets. Plusieurs pans y seront étudiés : l’automobile, la mémoire flash, la téléphonie mobile et le GPS. Il sera également question dans ce numéro spécial de détection d’intrusion grâce au Machine Learning, de la vulnérabilité Foreshadow sur les processeurs Intel ou encore du framework ATT&CK du MITRE pour l’analyse et la détection post-compromission. Rendez-vous sans plus tarder chez votre marchand de journaux, sur notre boutique ainsi que sur notre plateforme de documentation numérique Connect pour en savoir plus ! N’hésitez pas également à vous abonner pour ne pas manquer de numéro !

Au sommaire

Actus

p. 08 Revue de livres…

Processeurs

p. 66 Foreshadow-SGX, nouvelle vulnérabilité sur Ies processeurs Intel

Dossier : Comprendre les vulnérabilités de l’IoT

p. 66 Bus CAN : se lancer dans l’analyse des communications de votre véhicule

p. 40 Lecture d’une mémoire flash NAND et dump de firmware

p. 54 Attaques des équipements mobiles : du GPRS au LTE

p. 76 Des traceurs GPS bien trop indiscrets

p. 88 Leurrage du GPS par radio logicielle

Threat Intelligence

p. 108 Introduction au framework ATT&CK du MITRE

Sciences

p. 122 Machine Learning pour les systèmes de détection : recommandations et solutions avec SecuML

