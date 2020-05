Décalage de nos publications

La crise sanitaire conjuguée à celle de la distribution de la presse nous a conduit à accumuler du retard sur nos parutions et nous nous en excusons auprès de nos fidèles lecteurs et plus particulièrement auprès de nos abonnés. Mais rassurez-vous ! Le numéro 109 de MISC sera bien dans les boîtes aux lettres de nos abonnés dès la fin de ce mois de mai.

Cependant, la spécialisation de nos titres et la situation actuelle de la distribution de la presse nous amènent à notre grand regret à ne pas faire paraître ce magazine chez votre marchand de journaux habituel (et uniquement ce numéro-ci, après nous reviendrons !), mais vous pourrez vous le procurer sur notre site soit au format flipbook, soit en papier avec les frais de port offerts jusqu’à fin juin. Le hors-série n°21 de MISC est également repoussé à début juillet.

Les parutions pour les abonnés et pour les marchands de journaux reprendront normalement dès les parutions de juillet-août.

Nous vous remercions par avance de votre confiance et surtout prenez soin de vous !

