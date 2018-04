Découvrez notre guide spécial recherche de vulnérabilités !

Le nouveau hors-série de MISC est consacré à la recherche de vulnérabilités. Il vous présentera divers nouveaux outils qui vous permettront d’auditer vos applications, le tout classé au sein de quatre grandes parties : analyse statique et dynamique, cryptographie, IoT et Web. Vous y trouverez notamment les bases pour la recherche de vulnérabilités, de quoi tester la sécurité des objets connectés et déceler les problèmes de sécurité dans vos applications web. Ce numéro spécial vous attend dès aujourd’hui en kiosque, sur notre boutique ainsi que sur notre plateforme de lecture en ligne Connect.

Au sommaire

Analyse statique & dynamique



p. 10 Analyse concolique de binaires avec angr

p. 22 Introduction au développement de plugins pour Radare2

p. 44 Usages avancés d’AFL

Cryptographie

p. 66 Testons votre crypto !

p. 76 Algorithmes et implémentations cryptographiques vulnérables : détection avec grap

IoT

p. 92 Toolkit 4.0 : revue des outils pour l’exploitation pour l’IoT

Web

p. 110 Recherche passive de vulnérabilités web avec Snuffleupagus

p. 116 Wapiti : chasser les vulnérabilités web

