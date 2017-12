En kiosque : Quelle sécurité pour les conteneurs ?

À travers son nouveau dossier dédié à la sécurité des conteneurs, MISC vous propose un tour d’horizon de la sécurité de Docker, de vous initier aux fondamentaux des conteneurs Linux, aux bonnes pratiques de déploiement et à la sécurité et à l’agilité grâce aux conteneurs. Ce numéro vous invitera également à découvrir les outils pour exploiter les vulnérabilités 802.1X, mettre en place une authentification OTP avec des logiciels libres, vous équiper pour traquer les équipements réseau vulnérables, etc. MISC n°95 est disponible en kiosque, sur notre boutique ainsi que sur notre plateforme de lecture en ligne Connect.

Au sommaire

Exploit Corner

p. 04 Exploitation du CVE-2015-4843

Malware Corner

p. 20 C’est une bonne situation, ça, Scribbles ?

Forensic Corner

p. 36 Paniquez pas, on grep !

Dossier

p. 22 Préambule

p. 23 Aperçu de la sécurité de Docker

p. 31 Introduction aux containers Linux

p. 40 Docker : les bons réflexes à adopter

p. 48 Docker, DevOps & sécurité : enfin réconciliés !

Réseau

p. 54 Protection 802.1x et techniques de contournement

p. 62 Trouver efficacement les équipements réseau vulnérables à un PSIRT

Système

p. 70 FreeOTP : authentification VPN à 2 facteurs open source

Organisation & Juridique

p. 78 Les CERT, acteurs de la cybersécurité internationale

