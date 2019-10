Dans ce nouveau dossier de MISC, vous découvrirez comment éprouver la sécurité des applications mobiles. Au menu : l’audit d’une application iOS, le contournement de l’API Google Play Billing et la présentation de l’OWASP Mobilty Security Testing Guide. Ce numéro vous apprendra également à intégrer le « privacy by design » dans la gestion de vos projets informatiques, comprendre les générateurs de nombres pseudos aléatoires et évaluer leur sécurité, analyser la sécurité d’un capteur de glucose, évaluer le niveau de sécurité d’une sonde réseau…Rendez-vous sans plus tarder chez votre marchand de journaux pour découvrir ce numéro, sur notre boutique en ligne (frais de ports offerts pour une livraison en France métro.) pour les versions papier et flipbook, et sur notre plateforme de documentation numérique Connect. Pensez à l’abonnement pour ne plus manquer aucun numéro !

Au sommaire

Exploit Corner

p. 06 Élévation de privilèges sur macOS avec CVE-2018-4193

IoT Corner

p. 12 Capteur de glucose connecté : comment ça marche ?

Forensic Corner

p. 19 Richelieu : solution du challenge de la DGSE

Dossier

p. 28 Introduction au dossier

p. 29 Auditer la sécurité d’une application iOS

p. 38 Contournement de l’API Google Play Billing

p. 47 Présentation de l’OWASP Mobile Security Testing Guide

Réseau

p. 56 Sondes de détection : performances, évaluations et biais

Cryptographie

p. 64 Aléa et cryptanalyse de générateurs

Organisation & Juridique

p. 74 L’intégration du « Privacy by Design » et de la SSI dans la gestion de projets en mode V ou Agile

