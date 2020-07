Gros plan sur le Zero Trust

Zero Trust : avenir de la sécurité ou chimère marketing ? Le nouveau dossier de MISC vous permettra d’y voir plus clair. Après un tour d’horizon de l’approche Zero Trust, nous verrons comment cela peut impacter la supervision de la sécurité et aborderons le principe de confiance minimale appliqué au Cloud Computing.

Au sommaire

Exploit Corner

p. 06 De l’utilisation d’une bibliothèque à l’exécution d’un code arbitraire

Pentest Corner

p. 12 Pré-authentification Kerberos : de la découverte à l’exploitation offensive

Forensic Corner

p. 20 Prise en main du machine learning avec Splunk

Dossier

p. 28 Introduction au dossier

p. 29 Introduction à Zero Trust

p. 34 Zero Trust : anti-SOC, tu perds ton sang froid ?

p. 42 Le principe de confiance minimale appliqué au Cloud Computing

Réseau

p. 50 Sécurité de l’implémentation standard de VXLAN

p. 60 Anti-leurrage et anti-brouillage de GPS par réseau d’antennes

Organisation & Juridique

p. 74 Contrôles de suivi de la conformité RGPD et d’atteinte d’objectifs définis dans la politique de protection de la vie privée

