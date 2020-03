L’édito de MISC n°108 !

Si pour le domaine de la sécurité, la décennie 2010 a été marquée par la prise de conscience par le grand public de la surveillance de masse au niveau étatique, le début de la nouvelle décennie semble être celle du développement exponentiel des capacités offensives aux mains d’acteurs étatiques, privés, voire mafieux. Si nous avions pu commencer à nous sentir globalement en sécurité depuis quelques années, bien au chaud derrière nos couches de protection périmétriques, le modèle commence à montrer de sérieuses limites. Un des enjeux sera donc de monter rapidement en maturité du côté défensif alors que les outils offensifs semblent avoir pris une longueur d’avance.

Plusieurs événements récents démontrent ce brusque changement du rapport de force et de l’inadéquation à la fois des outils techniques, des architectures de sécurité et des pratiques. On pense bien sûr aux vagues de ransomwares qui ont rythmé l’année 2019 et qui perdurent en 2020 démontrant la fragilité des architectures Active Directory sur lesquelles reposent la grande majorité des parcs informatiques. On peut également citer les attaques sur les supply chains et le risque qu’elles font peser sur nos systèmes d’information à cause de la fragilité, voire de la négligence de certains de nos sous-traitants.

Un autre de ces événements montrant le développement et la généralisation des capacités offensives est le piratage du téléphone de Jeff Bezos à des fins de chantage. L’attaque semble avoir été rendue possible grâce à un 0day sur WhatsApp, le type d’exploit qui se monnaie, à l’heure où j’écris ces lignes, à 1.500.000$ sur Zerodium. Cette attaque nous permet plusieurs enseignements.

Le premier est l’extraordinaire homogénéité des technologies actuelles. De l’homme le plus riche du monde à l’Occidental moyen, chacun dispose d’un téléphone sous Android ou iOS avec globalement les mêmes applications présentes développées par trois principaux éditeurs : Facebook, Apple et Google. Un RCE zéro clic sur WhatsApp/Telegram/iMessage/… permet ainsi de prendre le contrôle et d’exfiltrer tout ou partie des données sur à peu près n’importe quel terminal de la planète y compris sur celui de dirigeants politiques ou du patron d’un GAFA. Si les failles sur les briques logicielles ont existé en tout temps, il y a plusieurs éléments qui rendent la portée de celles-ci sur mobile différente. Outre l’homogénéité des briques logicielles, le modèle de sécurité des systèmes d’exploitation et fermeture rend complexe leur sécurisation. Si nous devions déployer une brique logicielle sensible avec une surface d’attaque importante sur les postes de travail ou serveurs de notre structure nous aurions beaucoup de solutions de durcissement pour réduire l’impact d’une compromission : segmentation réseau, IPS, durcissement de l’OS via du Mandatory Access Control, virtualisation ou conteneurisation, antivirus et EDR, règles sur les SIEM pour détecter les prémices de l’attaque… Force est de constater que sur les terminaux mobiles, le niveau de contrôle des mécanismes de protection pour l’ingénieur sécurité est bien plus réduit et que les OS ne peuvent pas être administrés et durcis comme pourraient l’être un poste de travail ou un serveur. Il est d’ailleurs intéressant de voir des responsables de Facebook rejeter la faute sur Apple suite à la compromission du téléphone de Jeff Bezos considérant que si l’application était bien vulnérable, c’est à cause de l’absence de mécanismes de sécurité suffisante sur iOS que le téléphone a pu être compromis.

Le second enseignement est le faux sentiment de sécurité, voire la naïveté, des utilisateurs qui pensent encore que ce qui se trouve dans leur téléphone pourra être gardé secret. Cet épisode, comme d’autres qui ne manqueront probablement pas de suivre, aura certainement au moins le mérite de sensibiliser au niveau de confiance que nous pouvons avoir dans ces nouveaux doudous numériques qui détiennent nos secrets les plus intimes.

Cedric Foll / cedric@miscmag.com / @follc

Retrouvez MISC n°108 :

Partager : sur Twitter sur Facebook sur Google+