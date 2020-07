L’essentiel à savoir sur la sécurité des réseaux TCP/IP

Le nouveau hors-série de MISC est consacré à la sécurité des réseaux TCP/IP. Vous y découvrirez les outils incontournables pour explorer les réseaux, de quoi vous initier à leurs problématiques de sécurité, tout ce qu’il faut savoir sur les principes et contre-mesures des attaques DDOS, mais aussi l’essentiel à connaître sur les enjeux autour du DNS, l’un des composants central d’Internet.

Rendez-vous sans plus tarder chez votre marchand de journaux dès lundi pour découvrir ce numéro, sur notre boutique en ligne (frais de ports offerts pour une livraison en France métro.) pour les versions papier et flipbook, et sur notre plateforme de documentation numérique Connect. Pensez à l’abonnement pour ne plus manquer aucun numéro !

Au sommaire

Actus

p. 08 Côté livres

p. 10 Entretien avec Philippe Biondi, figure historique de la scène de la sécurité informatique francophone

Exploit

p. 16 Stack Buffer Overflow

Dossier : Windows & Active Directory

p. 34 Découverte et scan de réseaux

p. 50 Les enjeux de sécurité autour d’Ethernet

p. 64 Attaques par déni de service distribué (DDoS)

p. 76 L’empoisonnement de cache DNS : toujours d’actualité ?

p. 90 Sockets, paquets, captures réseau : quelques outils pour les manipuler

Rétro-ingénierie

p. 106 Méthodologie d’implémentation d’une architecture sur IDA PRO et Ghidra

Sciences

p. 118 Exploitations de collisions MD5

Partager : sur Twitter sur Facebook sur Google+