MISC est partenaire de l’événement Pass the SALT !

Pass the SALT (Security And Libre Talks) est une conférence gratuite dédiée à la sécurité et aux logiciels libres se déroulant à Lille du 2 au 4 juillet 2018. La billetterie est maintenant ouverte et les places sont gratuites : https://2018.pass- the-salt.org/tickets/e/1

Son programme est également en ligne : 28 présentations pour en apprendre plus sur 8 thématiques sécurité : sécurité des distributions, rétro‐ingénierie et bas niveau, sécurité réseau, sécurité web, gestion d’accès et identité, Blue Team (équipe sécurité défensive), code et administration sécurisée, sécurité de l’Internet des Objets et Red Team (équipe sécurité offensive). 5 ateliers pour mettre les mains dans les octets de FreeIPA, Suricata et Scirius, Bro, AIL et Faup.

Tous les détails sont ici : https://2018.pass-the- salt.org/ . Des exemplaires de MISC seront distribués gratuitement sur place.

