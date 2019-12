Profitez d’un état des lieux de la menace des ransomwares

Pour bien finir/commencer l’année, MISC vous propose un état des lieux de la menace des ransomwares dans son tout nouveau dossier. Vous y découvrirez le monde des ransomwares, le cas pratique d’un ransomware mobile, mais aussi les techniques de détection et les contre-mesures que l’on peut mettre en place face à ces rançongiciels.

Au sommaire

Exploit Corner

p. 06 CVE-2018-20718 : exécution de code arbitraire dans Pydio

Malware Corner

p. 14 Utilisation de services en ligne légitimes par les malwares

Forensic Corner

p. 22 Investigation numérique sous macOS / HFS+

Dossier

p. 28 Introduction au dossier

p. 29 Rançongiciels 101

p. 40 Rançon sur téléphone mobile : les entrailles d’Android/Koler

p. 46 Détection des rançongiciels, ou comment lutter contre nos propres outils de sécurité ?

Réseau

p. 55 OpenStack et la gestion des vulnérabilités

Système

p. 65 Programmation UEFI

Organisation & Juridique

p. 76 ISO 27701 : le Système de Management des Informations Privées (SMIP)

