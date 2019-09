Sécurisez vos systèmes Windows en environnement Active Directory !

Ce 20ème hors-série de MISC est dédié à la sécurité des systèmes Windows en environnement Active Directory avec leurs attaques et contre-mesures. Il vous permettra de vous initier aux techniques de sécurisation de votre Active Directory. Vous découvrirez également les attaques contre les mécanismes d’authentification de Windows et pourrez vous familiariser aux problèmes liés aux relations d’approbations et à la persistance au sein d’un annuaire Active Directory. Rendez-vous sans plus tarder chez votre marchand de journaux pour découvrir ce numéro, sur notre boutique en ligne (frais de ports offerts pour une livraison en France métro.) pour les versions papier et flipbook, et sur notre plateforme de documentation numérique Connect. Pensez à l’abonnement pour ne plus manquer aucun numéro !

Au sommaire

Vulnérabilité

p. 08 Insécurité des optimisations des moteurs JavaScript

Dossier : Windows & Active Directory

p. 24 Cybersécurité des annuaires

p. 36 Attaques sur le protocole Kerberos en environnement Active Directory

p. 50 Le relai NTLM : fonctionnement et contre-mesures

p. 64 Utilisation des délégations non contraintes pour rebondir entre forêts

p. 78 Techniques de persistance Active Directory basées sur Kerberos

p. 98 Attaques sur SMB

Organisation

p. 110 Biais cognitifs et organisationnels : comment réussir sa sécurité (enfin, essayer)

Web

p. 120 Extensions web : quelles menaces pour les navigateurs ?

Partager : sur Twitter sur Facebook sur Google+