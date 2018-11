Voyage en C++ie : les objets

Cet article est le second d’une mini-série sur le C++, ou plutôt sur les binaires compilés depuis C++, leurs particularités, comment les concepts du langage se retrouvent parfois dans le binaire final.

Au sommaire de l’article

1. Un objet, c’est bien peu de choses

2. L’héritage Mitsouko

3. Les fonctions membres

4. Les fonctions virtuelles

5. Fonctions virtuelles et héritage multiple

Conclusion

Serge Guelton

> Lire l’intégralité de cet article sur notre plateforme de lecture en ligne Connect

Retrouvez cet article (et bien d’autres) dans MISC n°96, disponible sur la boutique et sur Connect !

Partager : sur Twitter sur Facebook sur Google+